Гвардиола ответил на комплимент со стороны Клоппа

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на комплимент наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Гвардиола сказал, что не считает себя лучшим тренером мире. Испанец подчеркнул, что добивается успеха с командами по причине того, что руководство выделяет большие деньги и везет с талантливыми футболистами.

В конце своего высказывания Гвардиола заявил, что Клопп- является его главным соперником в карьере.

Стоит отметить, что Клопп неоднократно в своих интервью признавался, что уважает Гвардиолу и не упускает возможность подчеркнуть его профессионализм.

Матч 32-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» пройдет в воскресенье, 10 апреля на стадионе «Этихад». Стоит отметить, что «горожане» на одно очко опережают «Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ.