Клопп - абсолютный рекордсмен среди тренеров «Ливерпуля» по среднему количеству набранных очков

Для Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль» с 2015-го года, прошлый матч в английской Премьер-лиге стал 250-м у руля клуба. Его команда обыграла «Уотфорд», забив в ворота «шершней» два безответных мяча. С показателем в 2,14 очков, набираемых в среднем за матч в английской Премьер-лиге, Клопп является абсолютным рекордсменом среди всех наставников клуба, за всю историю.

Добавим, что именно он вернул на вершину английского футбола клуб, который не мог стать чемпионом с 1990-го года. В 2020-м году «Ливерпуль» вернул себе титул после тридцатилетнего ожидания. А за год до этого «красные» выиграли Лигу чемпионов.