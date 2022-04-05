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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп - абсолютный рекордсмен среди тренеров «Ливерпуля» по среднему количеству набранных очков

05 Апреля 2022 • 22:20 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
1.95 3.85 3.55
10.04 18:30

Для Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль» с 2015-го года, прошлый матч в английской Премьер-лиге стал 250-м у руля клуба. Его команда обыграла «Уотфорд», забив в ворота «шершней» два безответных мяча. С показателем в 2,14 очков, набираемых в среднем за матч в английской Премьер-лиге, Клопп является абсолютным рекордсменом среди всех наставников клуба, за всю историю.

Добавим, что именно он вернул на вершину английского футбола клуб, который не мог стать чемпионом с 1990-го года. В 2020-м году «Ливерпуль» вернул себе титул после тридцатилетнего ожидания. А за год до этого «красные» выиграли Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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