Гюндоган: «Ливерпуль» способен наказать нас, мы должны быть осторожны»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился с журналистами мыслями по поводу игры с «Ливерпулем».

«Ливерпуль» сейчас входит в число лучших команд мира», — сказал он турецкому телеканалу Tivibu Spor. «Они достигли невероятной формы. Игра в чемпионате будет тяжелой. Мы хотим победить их дома. Это будет матч между двумя командами одного уровня», - сказал Гюндоган.

Он отметил, что «Сити» нужно проявить осторожность.

«Мы не должны совершать ошибок. Это очень эффективная команда в контратаках. Мы команда, которая любит играть с мячом. Если мы позволим им совершить быстрый отбор, они могут наказать нас. Мы должны быть осторожны», - заключил полузащитник «Сити».