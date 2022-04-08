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Гюндоган: «Ливерпуль» способен наказать нас, мы должны быть осторожны»

08 Апреля 2022 • 00:33 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
2.00 3.70 3.50
10.04 18:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился с журналистами мыслями по поводу игры с «Ливерпулем».

«Ливерпуль» сейчас входит в число лучших команд мира», — сказал он турецкому телеканалу Tivibu Spor. «Они достигли невероятной формы. Игра в чемпионате будет тяжелой. Мы хотим победить их дома. Это будет матч между двумя командами одного уровня», - сказал Гюндоган.

Он отметил, что «Сити» нужно проявить осторожность.

«Мы не должны совершать ошибок. Это очень эффективная команда в контратаках. Мы команда, которая любит играть с мячом. Если мы позволим им совершить быстрый отбор, они могут наказать нас. Мы должны быть осторожны», - заключил полузащитник «Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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