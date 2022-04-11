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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жота высказался о матче с «Манчестер Сити»

11 Апреля 2022 • 09:06 Комментировать
Манчестер Сити
2:2
Ливерпуль
окончен

Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота поделился с журналистами своим мнением по поводу матча с «Манчестер Сити».

Жота сказал, что игра получилась очень напряжённой, но итоговый результат можно назвать справедливым. Диогу отметил, что играть против «Сити» на выезде всегда сложно, но очень многое решила реализация. Португалец добавил, что «Ливерпуль» боролся до конца и пытался навязать «Сити» свою игру.

Напомним, что встреча в итоге завершилась вничью со счётом 2:2. Мерсисайдцы идут на втором месте в таблице и отстают от «Сити» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Английская Премьер-лига Диогу Жота
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