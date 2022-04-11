Жота высказался о матче с «Манчестер Сити»

Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота поделился с журналистами своим мнением по поводу матча с «Манчестер Сити».

Жота сказал, что игра получилась очень напряжённой, но итоговый результат можно назвать справедливым. Диогу отметил, что играть против «Сити» на выезде всегда сложно, но очень многое решила реализация. Португалец добавил, что «Ливерпуль» боролся до конца и пытался навязать «Сити» свою игру.

Напомним, что встреча в итоге завершилась вничью со счётом 2:2. Мерсисайдцы идут на втором месте в таблице и отстают от «Сити» на один балл.