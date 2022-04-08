Клопп об игре с «Сити»: «Мы заставили друг друга считать очки – фантастика!»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился с журналистами своим мнением по поводу предстоящей игры против «Манчестер Сити».

«Мы подтолкнули друг друга к невероятным подсчетам очков. Безумие. Никогда бы не подумал, что такое возможно, особенно в этой лиге. В мировом футболе нет игры, которую можно было бы сравнить с игрой против «Сити», потому что они хороши почти во всех областях. Настоящих слабостей нет», - сказал Клопп.

Также он прокомментировал различные варианты исхода матча.

«Я не могу решать, что думают люди. Но если вы проанализируете возможные результаты: если мы выиграем, мы будем на два очка впереди, и если все думают, что дело сделано, то это не так. Если мы проиграем, то отстанем на четыре очка. И если кто-то думает: «Вот и все», то я не могу это изменить, но я знаю, что никто в «Сити» так не думает», - отметил наставник «Ливерпуля».