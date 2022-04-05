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«Манчестер Сити» близок к продлению контракта с Фоденом

05 Апреля 2022 • 20:34 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
1.95 3.85 3.55
10.04 18:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден в скором времени поставит подпись под новым контрактом с клубом.

Переговоры затянулись почти на 12 месяцев, но уже близки к завершению. По данным 90min, «Манчестер Сити» планирует объявить о заключении новой сделки с 21-летним футболистом до конца сезона.

Сам англичанин ясно дал понять, что хочет остаться в клубе и не беспокоится о финансовой стороне вопроса, а также надеется оформить новое соглашение уже в ближайшие недели.

Помимо Фодена, новые контракты с «Сити» в скором времени могут подписать Рахим Стерлинг, Рияд Марез и Габриэль Жезус, с которыми в настоящий момент ведутся переговоры.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден
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