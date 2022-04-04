Фабиньо: «Думаю, «Ливерпуль» сейчас в лучшей форме»

Опорный полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо рассказал о том, в какой форме сейчас находятся мерсисайдцы. Бразилец настаивает на том, что на данный момент команда пребывает в лучших кондициях.

«Думаю, мы сейчас в своей лучшей форме. Перед матчем против «Манчестер Сити» нам предстоит ещё сыграть в Лиге чемпионов против «Бенфики». После этого у нас будет пару дней, чтобы подготовиться. Нам потребуется особая интенсивность и концентрация, так как этот матч не будет лёгким», – сказал бразилец в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, что на данный момент «Ливерпуль» отстаёт от «Манчестер Сити» в турнирной таблице АПЛ на одно очко.