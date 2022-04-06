Стоунз поделился мыслями о значимости матча «Манчестер Сити» против «Ливерпуля»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз поделился мыслями о значимости прошедшего первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (1:0) и предстоящей игры против «Ливерпуля» в АПЛ.

«Не думаю, что воскресная игра против «Ливерпуля» определит, кто выиграет лигу», — сказал Стоунз в интервью BBC Radio Manchester.

«Полагаю, я не слишком много думаю об этом, потому что можно увлечься. Мы первые и вторые в таблице, все это знают. Мы должны сосредоточиться на себе и на том, как мы играем.

Эта неделя жизненно важна для нас. Мы сохраняем спокойствие, потому что уже были в подобных ситуациях раньше», — добавил Стоунз.

«Манчестер Сити» идет на 1-м месте в таблице чемпионата английской Премьер лиги, набрав 73 очка. 10 апреля подопечные Пепа Гвардиолы сыграют с «Ливерпулем», который расположился на 2-м месте. Команда Юргена Клоппа имеет в своем активе 72 очка.

13 апреля в Мадриде состоится ответный матч 1/ 4 финала ЛЧ против «Атлетико», а 16 апреля «горожанам» снова будет противостоять «Ливерпуль», но уже в борьбе за выход в финал Кубка Англии.