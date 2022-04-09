Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола о назначении в сборную Бразилии: «Сейчас не время»

09 Апреля 2022 • 13:26 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
2.00 3.70 3.50
10.04 18:30
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о своём назначении в сборную Бразилии после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Напомним, ранее южноамериканские источники сообщали о том, что испанец заменит на этом посту нынешнего тренера «пентакампеоне» Тите.
 
«Сейчас не время. Я ещё не готов тренировать сборную. Если бы у меня была возможность продлить контракт с «Манчестер Сити», то я бы сделал это. Но сейчас это видится маловероятным», – сказал Гвардиола на своей пресс-конференции.
 
Напомним, что контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает летом 2023 года. Следующий сезон может стать для испанца последним во главе команды.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Бразилии Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
09.04  14:30 Эвертон ... Манчестер Юнайтед 4.40 3.95 1.78
09.04  17:00 Уотфорд ... Лидс 2.70 3.65 2.55
09.04  17:00 Арсенал ... Брайтон 1.60 4.20 5.60
09.04  17:00 Саутгемптон ... Челси 4.90 4.00 1.70
09.04  19:30 Астон Вилла ... Тоттенхэм 2.80 3.50 2.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Апреля
13:56 · Англия. Премьер-лига
Конте сравнил Кейна с Марадоной
13:51 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» попросил Райолу помочь осуществить трансфер Лукаку
13:26 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола о назначении в сборную Бразилии: «Сейчас не время»
13:20 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Баварии» считает, что Роналду должен получить капитанскую повязку в «Манчестер Юнайтед»
13:03 · Англия. Премьер-лига
Салах надеется, что «Ливерпуль» обыграет «Манчестер Сити»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Салах надеется, что «Ливерпуль» выиграет четыре трофея в этом сезоне
12:39 · Англия. Премьер-лига
Четыре игрока не помогут «Манчестер Юнайтед» в матче с «Эвертоном»
11:57 · Англия. Премьер-лига
Роналду сможет сыграть в матче с «Эвертоном»
11:36 · Англия. Премьер-лига
Рангник считает, что у «Манчестер Юнайтед» ещё есть шансы выйти в Лигу чемпионов
11:08 · Англия. Премьер-лига
Рангник высказался о перспективах ван де Бека в «Манчестер Юнайтед»
10:43 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хотел бы остаться в «Манчестер Сити» навечно
10:30 · Англия. Премьер-лига
Клопп о соперничестве с «Манчестер Сити»: Наличие сильного соперника помогает в спорте
10:30 · Англия. Премьер-лига
Пепе может покинуть «Арсенал»
09:51 · Англия. Премьер-лига
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» не согласен с критикой в адрес Роналду
09:23 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» претендует на форварда «Вест Хэма»
Все новости
Рекомендуем