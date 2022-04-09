Гвардиола о назначении в сборную Бразилии: «Сейчас не время»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о своём назначении в сборную Бразилии после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Напомним, ранее южноамериканские источники сообщали о том, что испанец заменит на этом посту нынешнего тренера «пентакампеоне» Тите.

«Сейчас не время. Я ещё не готов тренировать сборную. Если бы у меня была возможность продлить контракт с «Манчестер Сити», то я бы сделал это. Но сейчас это видится маловероятным», – сказал Гвардиола на своей пресс-конференции.

Напомним, что контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает летом 2023 года. Следующий сезон может стать для испанца последним во главе команды.