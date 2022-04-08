«Ливерпуль» предложил Салаху новый контракт с зарплатой 480 тысяч евро в неделю

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может остаться на «Энфилде». Как сообщает британское издание Daily Mirror, мерсисайдский клуб предложил своему футболисту новое соглашение с зарплатой в размере 480 тысяч евро в неделю.

Напомним, что действующее соглашение Салаха с «Ливерпулем» истекает по окончанию сезона 2022/23. Ранее египтянин несколько раз отвергал предложения клуба о продлении контракта.

Согласно источнику, новое предложение с зарплатой в 480 тысяч евро может убедить игрока остаться на «Энфилде» и не покидать команду в качестве свободного агента в 2023 году. Напомним, ранее египтянина связывали с переходом в каталонскую «Барселону».