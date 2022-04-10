«Манчестер Сити» готов заплатить 60 млн за испанского полузащитника

Как сообщает источник, «Манчестер Сити» может приобрести Микеля Мерино, выступающего за «Реал Сосьедад».

В контракта испанца прописана фиксированная сумма отступных – 60 млн евро, что позволяет желающим в любой момент начать переговоры после активации данного пункта. Именно это, по сведениям журналиста Кике Марина, и планирует сделать английский «Манчестер Сити».

Микель Мерино оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро. В текущем сезоне 25-летний центральный полузащитник сыграл 35 матчей за «Сосьедад» во всех соревнованиях, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами. Соглашение Мерино с клубом рассчитано до лета 2025 года.