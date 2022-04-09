Алвес назвал своего фаворита Лиги чемпионов

Защитник каталонской «Барселоны» Дани Алвес рассказал о том, кто по его мнению в конце сезона поднимет над головой кубок Лиги чемпионов. Бразилец заявил, что считает главным фаворитом «Манчестер Сити», который возглавляет бывший тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола.

«Манчестер Сити» – мои фавориты на победу в Лиге чемпионов. Это команда, у которой есть лучшая концепция, самая четкая концепция того, что нужно делать на поле. Я фанат Пепа. Что бы он ни делал, я буду ему аплодировать», – заявил Алвес.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» дошёл до финала Лиги чемпионов, где минимально уступил лондонскому «Челси». В нынешней кампании команда Гвардиолы близка к выходу в полуфинал после минимальной победы в первом четвертьфинале над «Атлетико».