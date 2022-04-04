Невилл: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – исключительные команды»

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл похвалил принципиальных соперников «красных дьяволов» в лице «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Англичанин назвал эти две команды «исключительными».

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – это две исключительные команды. Они могут вытворять на поле невероятные вещи. При этом иногда они добывают свои победы в совершенно комфортных условиях», – цитирует англичанина Anfield Watch.

Напомним, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» на данный момент борются за чемпионский титул Английской премьер лиги. После 30 туров команда Гвардиолы опережает «скаузеров» на одно очко в турнирной таблице.