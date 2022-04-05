Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейта: «Я хочу показать себя всему миру»

05 Апреля 2022 • 14:57 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
1.95 3.85 3.55
10.04 18:30
Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта дал небольшое интервью официальному сайту клуба, в котором поделился ожиданиями насчёт своего будущего. Футболист отметил, что на данный момент ему мешают раскрыть травмы, которые преследуют его уже не первый сезон.
 
«У меня было несколько неприятных травм, поэтому я стараюсь постепенно вернуться к своей лучшей форме. Моей главной целью является показать всему миру, что я способен на большее. Посмотрим, как всё сложится в этом и следующем сезоне», – заявил гвинеец.
 
Напомним, что Кейта дебютировал за «Ливерпуль» в 2018 году. С тех пор полузащитник пока не смог закрепиться в основном составе мерсисайдцев.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Наби Кейта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Апреля
15:20 · Англия. Премьер-лига
Рангник хочет пригласить Лаймера в «МЮ»
15:19 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Ареналин вызывает привыкание, и его нужно чувствовать»
15:11 · Англия. Премьер-лига
Матета о Виейра: «Он француз — вы можете легко сказать ему, что у вас на уме»
14:57 · Англия. Премьер-лига
Кейта: «Я хочу показать себя всему миру»
14:46 · Англия. Премьер-лига
Эмери сравнил работу тренером в «Ньюкасле» и «Арсенале»
13:58 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Галлахер может стать отличным игроком для сборной Англии»
13:53 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард хочет, чтобы боссы «Эвертона» выкупили ван де Бека
13:41 · Англия. Премьер-лига
Лебёф предрёк победу «Челси» над «Реалом»
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» заплатит 30 млн евро за Кулушевски
13:33 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо занялся медитацией после неудачи с Северной Македонией
13:27 · Англия. Премьер-лига
Руни поддержал ван Гала в борьбе с раком
13:11 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» может продать Аллана
13:01 · Англия. Премьер-лига
Раньери о борьбе за скудетто: «Милан» - хозяин своей судьбы»
12:46 · Англия. Премьер-лига
Заха: «Если мы будем играть так, как хотим, мы можем обыграть кого угодно»
12:40 · Англия. Премьер-лига
«Ренн» хочет подписать Мойзе Кина
Все новости
Рекомендуем