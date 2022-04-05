Кейта: «Я хочу показать себя всему миру»

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта дал небольшое интервью официальному сайту клуба, в котором поделился ожиданиями насчёт своего будущего. Футболист отметил, что на данный момент ему мешают раскрыть травмы, которые преследуют его уже не первый сезон.

«У меня было несколько неприятных травм, поэтому я стараюсь постепенно вернуться к своей лучшей форме. Моей главной целью является показать всему миру, что я способен на большее. Посмотрим, как всё сложится в этом и следующем сезоне», – заявил гвинеец.

Напомним, что Кейта дебютировал за «Ливерпуль» в 2018 году. С тех пор полузащитник пока не смог закрепиться в основном составе мерсисайдцев.