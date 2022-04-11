Рой Кин о матче «Манчестер Сити» - «Ливерпуль»: Ничья стала справедливым результатом

Известный экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался по поводу матча между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

Кин сказал, что команды выдали разные таймы. Ирландец отметил, что «Сити» прекрасно провёл первую половину, а мерсисайдцы добавили после перерыва. Рой добавил, что этот матч был похож на финал, но ничью можно назвать вполне справедливым результатом.

Напомним, что в итоге команды сыграли вничью со счётом 2:2. «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице и на один балл опережает «Ливерпуль».