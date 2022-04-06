Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Венгер о Диасе: «Я бы поставил 10 из 10 скаутам «Ливерпуля»

06 Апреля 2022 • 18:59 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
1.97 3.80 3.55
10.04 18:30
Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал действия новичка «Ливерпуля» Луиса Диаса в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики», в котором «красные» победили на выезде со счётом 3:1.
 
«Практически все игроки выглядели отлично. Салах, Мане и ван Дейк смотрелись как всегда. Но Диас был просто невероятен. Я бы поставил 10 из 10 скаутам «Ливерпуля», – заявил Венгер в эфире британского телевидения.
 
Напомним, что Диас зимой стоил «Ливерпулю» 40 миллионов евро. Колумбийский полузащитник перебрался на «Энфилд» из «Порту», против которого «скаузеры» играли в нынешнем сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Ливерпуль Луис Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.04  21:30 Бёрнли ... Эвертон 2.70 3.35 2.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Апреля
19:00 · Англия. Премьер-лига
Стоунз поделился мыслями о значимости матча «Манчестер Сити» против «Ливерпуля»
18:59 · Англия. Премьер-лига
Венгер о Диасе: «Я бы поставил 10 из 10 скаутам «Ливерпуля»
18:48 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» может увести Джонстона у «Тоттенхэма»
18:38 · Англия. Премьер-лига
Агент Асенсио подтвердил интерес со стороны «Милана» и «Арсенала»
18:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» обозначил цели на летнее трансферное окно
17:46 · Англия. Премьер-лига
Исмаила Сарр интересен «Ливерпулю» и «Ньюкаслу»
16:57 · Англия. Премьер-лига
Хосе Энрике призывает «Ливерпуль» купить Галлахера
16:41 · Англия. Премьер-лига
Кейн выслушает предложение «МЮ»
15:57 · Англия. Премьер-лига
Ориги: «Клопп знает, как выжать максимум из игроков»
15:42 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» контактировал с Тухелем
15:18 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» потеряла интерес к Рюдигеру после продления контракта с Араухо
15:11 · Англия. Премьер-лига
Деку прибыл в Испанию, чтобы подписать контракт между «Барселоной» и Рафиньей 1
15:01 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «Драться будем до последнего вздоха! Вперед, Дьяволы!» 1
14:54 · Англия. Премьер-лига
Моуринью стал официальным представителем производителей стикеров к Евро-2024
14:42 · Англия. Премьер-лига
Мане: «Главное - команда победила, это важнее всего»
Все новости
Рекомендуем