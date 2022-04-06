Венгер о Диасе: «Я бы поставил 10 из 10 скаутам «Ливерпуля»

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал действия новичка «Ливерпуля» Луиса Диаса в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики», в котором «красные» победили на выезде со счётом 3:1.

«Практически все игроки выглядели отлично. Салах, Мане и ван Дейк смотрелись как всегда. Но Диас был просто невероятен. Я бы поставил 10 из 10 скаутам «Ливерпуля», – заявил Венгер в эфире британского телевидения.

Напомним, что Диас зимой стоил «Ливерпулю» 40 миллионов евро. Колумбийский полузащитник перебрался на «Энфилд» из «Порту», против которого «скаузеры» играли в нынешнем сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов.