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Ориги: «Клопп знает, как выжать максимум из игроков»

06 Апреля 2022 • 15:57 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
1.97 3.80 3.55
10.04 18:30
Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги поделился впечатлениями о главном тренере мерсисайдского клуба Юргене Клоппе. Бельгиец отметил, что наставник способен выжать максимум из каждого футболиста.
 
«Он умеет читать команду. То, как он разговаривал с командой в прошлом сезоне, когда это было действительно тяжело – действительно невероятно. Он знает, как общаться с разными игроками, чтобы выжать из них максимум. Он один из лучших тренеров в мире», – сказал Ориги в интервью официальному сайту «Ливерпуля».
 
Напомним, что сам Ориги в ближайшее межсезонье может покинуть «Ливерпуль» после 8 лет пребывания в клубе. Фаворитом на бельгийца является итальянский «Милан».
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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Дивок Ориги
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