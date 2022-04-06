Ориги: «Клопп знает, как выжать максимум из игроков»

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги поделился впечатлениями о главном тренере мерсисайдского клуба Юргене Клоппе. Бельгиец отметил, что наставник способен выжать максимум из каждого футболиста.

«Он умеет читать команду. То, как он разговаривал с командой в прошлом сезоне, когда это было действительно тяжело – действительно невероятно. Он знает, как общаться с разными игроками, чтобы выжать из них максимум. Он один из лучших тренеров в мире», – сказал Ориги в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

Напомним, что сам Ориги в ближайшее межсезонье может покинуть «Ливерпуль» после 8 лет пребывания в клубе. Фаворитом на бельгийца является итальянский «Милан».