Стерлинг лидирует в АПЛ по количеству заработанных пенальти за всю карьеру

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, известный своей картинной манерой падать в штрафной площадке, вполне знает, что делает, несмотря на частое возмущение его подходом. Именно он является нынешним лидером АПЛ по количеству заработанных за всю карьеру пенальти - двадцать три. Это на два пенальти больше, нежели у Джейми Варди - 21.

А вот третье место в этой классификации занимает нападающий лондонского «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха. На его счету - восемнадцать заработанных одиннадцатиметровых ударов.