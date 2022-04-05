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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стерлинг лидирует в АПЛ по количеству заработанных пенальти за всю карьеру

05 Апреля 2022 • 00:56 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
1.97 3.80 3.55
10.04 18:30

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, известный своей картинной манерой падать в штрафной площадке, вполне знает, что делает, несмотря на частое возмущение его подходом. Именно он является нынешним лидером АПЛ по количеству заработанных за всю карьеру пенальти - двадцать три. Это на два пенальти больше, нежели у Джейми Варди - 21.

А вот третье место в этой классификации занимает нападающий лондонского «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха. На его счету - восемнадцать заработанных одиннадцатиметровых ударов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рахим Стерлинг Джейми Варди
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окончен Кристал Пэлас 3:0 Арсенал 4.50 3.45 1.95
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Сегодня, 05 Апреля
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