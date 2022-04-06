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Исмаила Сарр интересен «Ливерпулю» и «Ньюкаслу»

06 Апреля 2022 • 17:46 Комментировать
Ньюкасл
...
Вулверхэмптон
2.25 3.10 3.50
08.04 22:00
Полузащитник «Уотфорда» Исмаила Сарр летом может пополнить ряды «Ливерпуля» или «Ньюкасла». Контракт сенегальского футболиста с «шершнями» рассчитан до конца сезона 2023/24. Сам Сарр уже успел отказать руководству в подписании нового соглашения.
 
По сообщениям The Sun, сенегалец на данный момент больше всего интересен «Ливерпулю» и «Ньюкаслу». «Уотфорд» потенциально оценивает сделку в сумму более чем в 30 миллионов евро.
 
Напомним, что Сарр перешёл в «Уотфорд» из «Ренна». Недавно футболист вместе со сборной Сенегала завоевал Кубок Африки, а также квалифицировался на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Исмаила Сарр
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НЬЮКАСЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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