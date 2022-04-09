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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фоден: Не думаю, что матч с «Ливерпулем» будет решающим в борьбе за титул

09 Апреля 2022 • 09:05 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
2.00 3.70 3.50
10.04 18:30

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден рассказал журналистам о том, чего ожидает от поединка с «Ливерпулем».

Фоден сказал, что в таком большом матче хотят сыграть все футболисты, но вряд ли поединок с «Ливерпулем» будет решающим в борьбе за чемпионство. Фил отметил, что до конца сезона у обеих команд будет ещё множество взлётов и падений. Полузащитник добавил, что борьба за титул точно не закончится после одного матча.

Напомним, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграют десятого апреля. Встреча состоится в 18.30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Английская Премьер-лига Фил Фоден
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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09.04  19:30 Астон Вилла ... Тоттенхэм 2.80 3.50 2.50
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