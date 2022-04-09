Фоден: Не думаю, что матч с «Ливерпулем» будет решающим в борьбе за титул

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден рассказал журналистам о том, чего ожидает от поединка с «Ливерпулем».

Фоден сказал, что в таком большом матче хотят сыграть все футболисты, но вряд ли поединок с «Ливерпулем» будет решающим в борьбе за чемпионство. Фил отметил, что до конца сезона у обеих команд будет ещё множество взлётов и падений. Полузащитник добавил, что борьба за титул точно не закончится после одного матча.

Напомним, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграют десятого апреля. Встреча состоится в 18.30 по московскому времени.