Клопп о соперничестве с «Манчестер Сити»: Наличие сильного соперника помогает в спорте

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился с журналистами своим мнением по поводу соперничества с «Манчестер Сити».

Клопп сказал, что наличие сильного соперника больше всего помогает в спорте, особенно в долгосрочной перспективе. Юрген отметил, что теннисисты Рафаэль Надаль и Роджер Федерер очень помогли друг другу своим соперничеством. Немец добавил, что сражение с «Сити» помогло развитию «Ливерпуля».

Напомним, что на данный момент «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ и опережает мерсисайдцев на один балл.