Салах надеется, что «Ливерпуль» обыграет «Манчестер Сити»

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах очень надеется на то, что его команда сможет обыграть «Манчестер Сити» в предстоящем матче АПЛ.

Салах сказал, что надеется на то, что мерсисайдская команда сможет обыграть «Сити», но преимущество точно у «горожан», которые не только лидируют в турнирной таблице, но ещё и будут играть при своих болельщиках. Мохамед отметил, что Юрген Клопп посоветовал футболистам «Ливерпуля» просто наслаждаться игрой.

Напомним, что поединок между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» состоится 10 апреля в 18.30 по московскому времени.