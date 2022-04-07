Скауты «Манчестер Юнайтед» следят за вингером «Вильярреала»

«Манчестер Юнайтед» отправляет своих скаутов на матчи вингера «Вильярреала» Арно Данджума.

25-летний нигериец заинтересовал ряд английских клубов, включая «Ливерпуль», а «Манчестер Юнайтед», как стало известно изданию Daily Mail, пристально наблюдает за успехами игрока, высылая на матчи с его участием своих скаутов.

Контракт Данджума с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2026 года, а прописанная в соглашении сумма отступных составляет 64 млн фунтов стерлингов.

В сезоне 2021/22 Арно Данджума отметился 8 голами в 20 матчах испанской Ла Лиги, а также 6 раз поразил чужие ворота в рамках Лиги чемпионов. Именно его гол принёс «Вильярреалу» победу над «Баварией» в недавнем матче 1/4 финала (1:0).