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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Руни высказался насчёт чемпионской гонки в АПЛ

05 Апреля 2022 • 16:56 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
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10.04 18:30
Бывший нападающий и лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ, в которой на данный момент участвуют два главных конкурента «манкунианцев», – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
 
«Если честно, я бы хотел, чтобы эти клубы и вовсе не участвовали в чемпионской гонке», – приводит слова англичанина издание The Sun.
 
Напомним, ранее Руни заявил, что его главной целью является получить работу главного тренера в «Манчестер Юнайтед». Ранее с бывшим футболистом связывался родной «Эвертон», но вместо Руни работу получил бывший наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард.
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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Уэйн Руни Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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