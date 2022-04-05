Руни высказался насчёт чемпионской гонки в АПЛ

Бывший нападающий и лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ, в которой на данный момент участвуют два главных конкурента «манкунианцев», – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

«Если честно, я бы хотел, чтобы эти клубы и вовсе не участвовали в чемпионской гонке», – приводит слова англичанина издание The Sun.

Напомним, ранее Руни заявил, что его главной целью является получить работу главного тренера в «Манчестер Юнайтед». Ранее с бывшим футболистом связывался родной «Эвертон», но вместо Руни работу получил бывший наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард.