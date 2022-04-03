Клопп не хочет видеть на стадионе «Ливерпуля» не умеющих петь болельщиков

Юрген Клопп. с 2015 года тренирующий «Ливерпуль», дал понять, что в борьбе с таким сильным соперником, как «Манчестер Сити», команда нуждается во всех ресурсах. В том числе и в как можно более сильной поддержке со стороны фанатов. «Ливерпуль» уступает «Манчестер Сити» одно очко, при этом клуб побеждает уже в десяти матчах подряд. И в следующем туре сыграет как раз с «Манчестер Сити».

- Если вы не можете поддерживать команду, кричать и петь, то не приходите. Лучше отдайте билет другому болельщику. Сейчас нам нужна максимальная поддержка со стороны фанов, - цитирует Клоппа ITASportPress.