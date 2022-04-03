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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах не намерен менять АПЛ на Ла Лигу

03 Апреля 2022 • 19:16 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
10.04 18:30

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не планирует продолжать карьеру в испанской Ла Лиге.

Контракт египтянина с «Ливерпулем» истекает в следующем году, что породило многочисленные слухи о будущем игрока. Одним из главных претендентов на подписание Салаха считалась «Барселона». Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, 29-летний футболист по-прежнему не хочет покидать АПЛ – его не интересует вариант с переходом в один из клубов Ла Лиги.

Мохамед Салах записал в свой актив 20 голов в 28 поединках английской Премьер-лиги текущего сезона. В Лиге чемпионов на его счету 8 забитых мячей в 8 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Мохамед Салах
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