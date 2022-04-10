Каррагер: Победа «Ливерпуля» станет психологическим ударом для «Манчестер Сити»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о том, насколько важной будет победа мерсисайдской команды в поединке с «Манчестер Сити».

Каррагер сказал, что если подопечные Юргена Клоппа победят, то это станет психологическим ударом для «горожан», которым ещё пару месяцев назад пророчили чемпионский титул. Джейми отметил, что если победу одержат футболисты «Сити», то тогда это станет серьёзным заделом для победы в чемпионате.

Напомним, что поединок между «Сити» и «Ливерпулем» состоится сегодня в 18.30 по московскому времени.