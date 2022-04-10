Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» встречаются в 50-й раз в истории АПЛ

10 Апреля 2022 • 19:24 Комментировать
Манчестер Сити
2:2
Ливерпуль
2.15 3.55 3.50
2-й тайм

В настоящий момент «Манчестер Сити» принимает в матче тридцать второго тура АПЛ «Ливерпуль», следить за онлайн-трансляцией матча можно на нашем сайте. Это - юбилейный, пятидесятый матч между этими командами в рамках английской Премьер-лиги, которая переоформилась из первого дивизиона в сезоне 1992-1993.

За это время «Манчестер Сити» выигрывал двадцать раз, а «Ливерпуль» - восемнадцать раз. Еще одиннадцать матчей закончились вничью. В прошлом сезоне матч первого круга завершился ничьей со счетом 1:1, а затем «Ливерпуль» проиграл 1:4. В первом круге сезона нынешнего команды разошлись миром - 2:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Норвич 2:0 Бёрнли 3.10 3.30 2.40
окончен Лестер 2:1 Кристал Пэлас 2.60 3.40 2.75
окончен Брентфорд 2:0 Вест Хэм 2.60 3.35 2.75
Идет 69 минута Манчестер Сити 2:2 Ливерпуль 2.15 3.55 3.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Апреля
19:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» проиграл первый тайм матча АПЛ впервые с апреля прошлого года
19:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов заплатить 60 млн за испанского полузащитника
19:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» встречаются в 50-й раз в истории АПЛ
18:15 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» одержал первую победу с января, обыграв «Бёрнли»
18:09 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» победил «Кристал Пэлас»
18:03 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» неожиданно победил «Вест Хэм» в 32-м туре АПЛ
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:2 6
14:05 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Астон Виллы» может перейти в «Рому»
12:17 · Англия. Премьер-лига
Хаманн: «Не понимаю ажиотажа вокруг Гвардиолы, есть тренеры и покруче» 3
11:52 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Сити» раскритиковал Роналду за матч с «Эвертоном» 1
11:38 · Англия. Премьер-лига
Полиция расследует инцидент с участием Роналду, который разбил телефон фаната 2
11:33 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Сити»: Сейчас «Юнайтед» выглядит тенью былых времён 2
11:11 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую зарплату хочет получать Рюдигер по новому контракту
11:07 · Англия. Премьер-лига
Роналду остался без трофеев впервые с 2006 года 2
10:46 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Не понимаю, во что играет «Манчестер Юнайтед» 5
Все новости
Рекомендуем