«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» встречаются в 50-й раз в истории АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Сити» принимает в матче тридцать второго тура АПЛ «Ливерпуль», следить за онлайн-трансляцией матча можно на нашем сайте. Это - юбилейный, пятидесятый матч между этими командами в рамках английской Премьер-лиги, которая переоформилась из первого дивизиона в сезоне 1992-1993.

За это время «Манчестер Сити» выигрывал двадцать раз, а «Ливерпуль» - восемнадцать раз. Еще одиннадцать матчей закончились вничью. В прошлом сезоне матч первого круга завершился ничьей со счетом 1:1, а затем «Ливерпуль» проиграл 1:4. В первом круге сезона нынешнего команды разошлись миром - 2:2.