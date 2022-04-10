Каррагер считает, что Салах может повторить судьбу Фернандо Торреса, если покинет «Ливерпуль»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением относительно будущего Мохамеда Салаха.

Египетский нападающий до сих пор не договорился с «Ливерпулем» о продлении контракта, истекающего летом 2023 года.

«Я всё ещё думаю, что Мо Салах подпишет новый контракт, – рассказывает Каррагер, работающий экспертом на Sky Sports. – «Ливерпуль» – лучшее место для него. Здесь он стал суперзвездой, и Юрген Клопп раскрывает его лучшие качества – уйти было бы неразумно. Его достижения за последние пять лет делают его одним из лучших футболистов, когда-либо выступавших за «Ливерпуль».

Его уход – особенно к конкурентам по чемпионату – был бы очень печальным событием. Он потерял бы свой статус в «Ливерпуле». Просто посмотрите, что стало с Фернандо Торресом, когда он перешёл в «Челси». Не думаю, что это было бы хорошим решением для карьеры Салаха».