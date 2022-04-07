Гвардиола после чемпионата мира может возглавить сборную Бразилии

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после чемпионата мира 2022 года может заменить на посту главного тренера сборной Бразилии Тите. Испанское издание Marca сообщает, что тренер уже получил предложение подписать контракт до 2026 года с зарплатой в размере 12 миллионов евро в год.

Напомним, ранее Гвардиола заявил, что по истечению срока контракта с «Манчестер Сити» в 2023 году, может отправиться тренировать сборную. Ранее тренера связывали с возможной работой на посту тренера сборной Испании.

Отметим, что сборная Бразилии в последний раз выигрывала чемпионат мира в 2002 году. Тогда в финальном матче «пентакампеоне» обыграли сборную Германии. Дублем в той игре отличился Роналдо.