Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола после чемпионата мира может возглавить сборную Бразилии

07 Апреля 2022 • 15:56 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
1.97 3.80 3.55
10.04 18:30
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после чемпионата мира 2022 года может заменить на посту главного тренера сборной Бразилии Тите. Испанское издание Marca сообщает, что тренер уже получил предложение подписать контракт до 2026 года с зарплатой в размере 12 миллионов евро в год.
 
Напомним, ранее Гвардиола заявил, что по истечению срока контракта с «Манчестер Сити» в 2023 году, может отправиться тренировать сборную. Ранее тренера связывали с возможной работой на посту тренера сборной Испании.
 
Отметим, что сборная Бразилии в последний раз выигрывала чемпионат мира в 2002 году. Тогда в финальном матче «пентакампеоне» обыграли сборную Германии. Дублем в той игре отличился Роналдо.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Бразилии Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Апреля
15:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола после чемпионата мира может возглавить сборную Бразилии
15:51 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола о чемпионской гонке: «14 очков отрыва были иллюзией. У «Ливерпуля» тогда было 2 матча в запасе»
15:36 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готов обновить трансферный рекорда для покупки Райса
14:53 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Тоттенхэм» готовы сразиться за Шкриньяра
14:22 · Англия. Кубок Англии
«Матч ТВ» больше не будет показывать Кубок Англии
13:59 · Англия. Премьер-лига
Куртуа о Менди: «Его не стоит винить»
13:55 · Англия. Премьер-лига
Боссы «Манчестер Юнайтед» готовы выделить тен Хагу крупную сумму на трансферы
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется защитником сборной Германии
13:43 · Англия. Кубок лиги
Десайи: «В современном футболе защитники лучше играют в пас»
13:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» планирует подписать полузащитника «Лидса»
12:43 · Англия. Премьер-лига
Рангник одобрил назначение тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
11:08 · Англия. Премьер-лига
Роналду назвал Руни завистником 2
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может подписать защитника сборной Италии
09:49 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» хочет подписать защитника «Майнца»
09:26 · Англия. Премьер-лига
Гётце считает, что совершил ошибку, когда отказался от перехода в «Ливерпуль»
Все новости
Рекомендуем