Хосе Энрике призывает «Ливерпуль» купить Галлахера

Экс-защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике призывал свой бывший клуб подписать полузащитника «Кристал Пэлас» Конора Галлахера, права на которого принадлежат лондонскому «Челси».

«Я бы очень хотел видеть Галлахера в «Ливерпуле». Невероятный игрок. Мне очень нравится его качество и интенсивность. Он отлично подошёл бы стилю игры Клоппа», – написал испанец на своей странице в социальных сетях.

Конор Галлахер является воспитанником академии лондонского «Челси». Полузащитник недавно был вызван в основную сборную Англии. По слухам, Томас Тухель в следующем сезоне будет наигрывать Галлахера в основе «Челси».