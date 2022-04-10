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«Ливерпуль» и «Сити» выдали результативный триллер, но не убили золотую интригу АПЛ

10 Апреля 2022 • 20:25 Комментировать (8)
Манчестер Сити
2:2
Ливерпуль
окончен

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сошлись в главном матче всего сезона АПЛ.

Протокол игры  
Манчестер Сити 2:2Ливерпуль
(1:0) Де Брёйне Кевин5'   
  13'Жота Диогу (1:1)
(2:1) Жезус Габриэль36'   
  46'Мане Садио (2:2)
Эдерсон МораесУокер КайлСтоунс ДжонЛапорт ЭмерикКанселу ЖоауДе Брёйне КевинРодри ЭрнандесСилва Бернарду   40'Жезус Габриэль  83' (Грилиш Джек (  83') Стерлинг Рахим  75' (Марез Рияд (  75') Фоден Фил
Запасные: Макати ДжонАке НатанСтеффен ЗакариФернандиньо ФернандоЛавия РомеоЗинченко АлександрГюндоган Илкай
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентМатип ЖоэльВан Дейк Виргил   89'Робертсон Эндрю   28'Хендерсон Джордан  78' (Кейта Наби (  78') Фабиньо Энрике   83'Алькантара Тьяго   61'Салах МохамедЖота Диогу  70' (Диас Луис (  70') Мане Садио  84' (Фирмино Роберто (  84')
Запасные: Гомес ДжоМилнер ДжеймсКеллехер КаомхинДжонс КёртисЦимикас КостасКонате Ибраима
10 апреля. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

«Манчестер Сити», изрядно намучавшийся с 5-5-0 от «Атлетико» посреди недели, закрывал 32-й тур АПЛ игрой против «Ливерпуля», в то же время совершившего победоносный выезд в Португалию. Наицентральнейший матч, игра за чемпионство, главная битва апреля, называйте как хотите. «Манчестер Сити» лидирует, «Ливерпуль» отстаёт на одно очко, все остальные проигрывают трамвайную остановку. На «Этихаде» могла решиться судьба золотых медалей этого сезона.

Благо, команды подошли к матчу в оптимальных кондициях. Только трава Диаша напрягала Гвардиолу, в остальном сочетания были оптимальны: трио Салах – Мане – Жота у «Ливерпуля», монументальная полузащита с Де Брейне, Бернарду и Фоденом у «Сити». Со скамейки запасных грустно посматривали на поле Гюндоган, Марез, Фирмино, Диас, Грилиш, Милнер и другие качественные футболисты.

Начали команды очень резво. На пятой минуте должен был забивать Стерлинг, но замыкая прострел Жезуса не переиграл Алиссона. Не беда, подумали «горожане», и на этой же минуте забили. Кевин Де Брейне отметился дальним ударом, мяч задел ногу Матипа, затем врезался в штангу и оказался в сетке. Здесь уже Алиссон выручить никак не мог.

Ответа красных пришлось ждать всего восемь минут. Навес Робертсона с левого фланга, скидка Трента и Диего Жота пробивает Эдерсона – 1:1. Классическая атака «Ливерпуля», перечеркнувшая мощный старт «Манчестер Сити». Далее темп игры чуть упал, видимо, команды испугались собственной прыти. Естественно, это было затишье перед бурей. Следующий обмен голами разделили 10 минут, но при этом случились забитые мячи в разных таймах.

После подачи углового Матип недалеко вынес, а оборона «Ливерпуля» решила быстро выйти и сделать офсайд. Но навес Канселу и открывание Жезуса были идеальны – Габи выскочил из-за спин защитников и ударом от перекладины поразил цель. «Ливерпуль» отыгрался на самом старте второго тайма. Мо Салах шедевральной передачей разрезал оборону «Сити», выведя Садио Мане на рандеву с голкипером. Сенегалец без нервов переиграл Эдерсона – 2:2.

«Манчестер Сити» соорудил похожий гол: отдавал Кевин Де Брейне, реализовывал выход один на один Стерлинг, но было одно большое отличие – Рахим находился в офсайде. Гол был отменён справедливо. Матч продолжался в обоюдоострых атаках, но чем ближе была концовка, тем меньшими силами команды ходили вперёд. Кажется, ничейный счёт прельщал соперников больше, чем возможная победа. Так в итоге и случилось. Поделили очки «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», сохранив золотую интригу АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Норвич 2:0 Бёрнли 3.10 3.30 2.40
окончен Лестер 2:1 Кристал Пэлас 2.60 3.40 2.75
окончен Брентфорд 2:0 Вест Хэм 2.60 3.35 2.75
окончен Манчестер Сити 2:2 Ливерпуль 2.15 3.55 3.50
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