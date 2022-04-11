Мане повторил достижение Руни

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане повторил достижение форварда Уэйна Руни. В воскресенье игрок забил гол команде, занимающей первую строчку в таблице АПЛ, в день своего рождения. Ранее такое удавалось лишь нападающему «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни в октябре 2004 года против «Арсенала», когда ему исполнилось 19 лет.

Гол 30-летнего Мане позволил «Ливерпулю» отстоять ничью в матче с «Манчестер Сити» и продолжить борьбу за первое место в чемпионате Англии.

Всего в этом сезоне футболист провел в АПЛ 28 матчей, забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу.