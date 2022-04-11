Де Брёйне: «Если бы Марез забил, это был бы шедевр»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал момент, в котором его одноклубник Рияд Марез мог поразить ворота «Ливерпуля».

«Это был отличный шанс», — сказал де Брёйне Sky Sports в послематчевых комментариях. «Рияд решил обыграть вратаря, и если бы он попал в ворота, это был бы шедевр».

Также футболист поделился мыслями по поводу гонки за чемпионство.

«Я знаю, люди говорили, что тот, кто выиграет, получит титул. Но это слишком сложно. График слишком жесткий для обеих команд, чтобы выигрывать каждую игру, но мы будем пытаться», - сказал он.

В воскресенье «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 2:2.