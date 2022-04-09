Игрок «Спортинга» мечтает перейти в «Манчестер Сити»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Матеус Нунес в будущем мечтает присоединиться к «Манчестер Сити». По сообщениям португальского издания A Bola, футболист знает о том, что за ним следит главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

По сведениям источника, в последние годы «Спортинг» и «Манчестер Сити» установили между собой прекрасные отношения, и этот фактор в будущем может помочь осуществить трансфер Нунеса.

На счету 23-летнего Нунеса уже 4 матча за основную сборную Португалии. За лиссабонский «Спортинг» футболист выступает с 2019 года. До этого Матеус защищал цвета «Эшторил-Прая».