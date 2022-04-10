«Ливерпуль» прервал победную серию «Сити» в матчах, где команда забивала первой

Кевин Де Брюйне вывел «горожан» вперёд уже на 5-й минуте встречи, однако «Ливерпуль» сумел добыть ничью в центральном матче тура (2:2).

Ранее в текущем сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» неизменно добивался побед, когда забивал первый гол в матче. Это происходило 22 раза в нынешней кампании.

«Ливерпуль» прервал серию соперников, дважды уступая по ходу встречи. Итоговый счёт на табло был установлен на 46-й минуте, когда отличился нападающий «красных» Садио Мане.

«Манчестер Сити» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ с 74 набранными очками после 31 тура. На счету «Ливерпуля» на один балл меньше.