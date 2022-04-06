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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» обозначил цели на летнее трансферное окно

06 Апреля 2022 • 18:10 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
1.97 3.80 3.55
10.04 18:30

«Манчестер Сити» обозначил трансферные цели на ближайшее лето. Об этом сообщил Sports Illustrated со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

По информации источника, в первую очередь рассматриваются кандидаты в линию нападения, поскольку после ухода из команды аргентинца Серхио Агуэро «горожанам» не удалось договориться с «Тоттенхэмом» о покупке форварда сборной Англии Гарри Кейна.

В шорт-листе «Сити» числятся Пауло Дибала из «Ювентуса» и Жоау Феликс из «Атлетико», а наиболее приоритетным вариантом является Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии».

При этом есть вероятность, что бюджет команды может вынудить «синих» отложить сделку по Холанду до следующего трансферного окна.

Также «Манчестер» заинтересован в обновлении центра полузащиты, на фоне туманных перспектив бразильца Фернандиньо остаться в команде. В списке кандидатов фигурируют такие имена, как Деклан Райс из «Вест Хэм Юнайтед», Орельен Чуамени из «Монако», Матеус Нуньес из «Спортинга» и Маттиас Сванберг из «Болоньи».

Последняя «проблемная» позиция «Сити», нуждающаяся в новом игроке – левый защитник. На нее могут потенциально претендовать Тайрик Митчелл из «Кристал Пэлас», Аарон Хикки из «Болоньи» и Абнер Винисиус из «Атлетико Паранаенсе».

После 30 матчей в АПЛ сезона 2021/22 «Манчестер Сити» идет на 1-м месте, набрав 73 очка. У идущего вторым «Ливерпуля» – на балл меньше. В воскресенье, 10 апреля, состоится их очная встреча на стадионе «Этихад».

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06.04  21:30 Бёрнли ... Эвертон 2.70 3.35 2.70
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