Гвардиола: «Есть ощущение, что мы простили «Ливерпуль»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его команда заслужила победу в ключевом матче чемпионской гонки АПЛ против «Ливерпуля».

Встреча завершилась со счётом 2:2. «Сити» дважды выходил вперёд, но «Ливерпуль» оба раза сумел отыграться.

«Это была фантастическая игра с обеих сторон. Есть ощущение, что мы упустили победу, что оставили их в живых.

Я горжусь выступлением команды. Думаю, это была отличная игра для любителей футбола со всего мира. Мы выступили невероятно хорошо, но не смогли победить. Это футбол, такое случается.

Перед игрой я сказал, что результат этого матча не определит исход битвы за титул, но, думаю, обе команды осознавали важность игры», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».