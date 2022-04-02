Ровно 27 лет тому назад Бекхэм дебютировал в составе «Манчестер Юнайтед»

2 апреля 1995-го года в составе «Манчестер Юнайтед» дебютировал легендарный Дэвид Бекхэм - футболист, с именем которого связан один из самых успешных периодов в истории «Манчестер Юнайтед». Дебют Дэвида пришелся на матч с «Лидсом» и в момент напряженной борьбы за чемпионский титул с «Блэкберном» - в том сезоне «дрозды» взяли чемпионский титул после двух лет триумфов «МЮ».

Бекхэм выступал в составе «Манчестер Юнайтед» вплоть до 2003-го года, когда перебрался в мадридский «Реал». В 265 матчах в составе «Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ Бекхэм забил 62 гола и сделал восемьдесят голевых передач.