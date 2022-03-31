Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ндиди пропустит остаток сезона из-за травмы колена

31 Марта 2022 • 17:55 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
1.50 4.50 6.10
02.04 19:30
Опорный полузащитник «Лестера» Уилфрид Ндиди не сможет помочь своей команде в оставшейся части сезона из-за травмы колена. Нигерийский футболист получил повреждение в матче квалификации к чемпионату мира против сборной Ганы.
 
В ходе той встречи полузащитник получил травму колена, которая выбила его из колеи на неопределённый срок. В ходе обследования сегодня днём стало известно, что Ндиди будет вынужден пропустить остаток сезона.
 
Напомним, что в нынешней кампании Ндиди провёл за «Лестер» 19 матчей в чемпионате Англии, где не отметился ни одним результативным действием. В этом сезоне появлялись слухи о том, что мадридский «Реал» рассматривает нигерийца в качестве потенциальной замены Каземиро.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лестер Уилфред Ндиди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛЕСТЕР
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Марта
17:55 · Англия. Премьер-лига
Ндиди пропустит остаток сезона из-за травмы колена
17:40 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Лидса» Марш не стал отрицать переход Рафиньи в «Барселону»
16:57 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои может сменить сборную Англии на Гану
16:40 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер ещё не принял окончательного решения. Игрок ждёт новостей от «Челси»
16:10 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» лидирует в гонке за нападающего ПСВ
15:55 · Англия. Премьер-лига
Араухо может перейти в «Манчестер Сити»
15:34 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Арсеналу» нужно купить Алиссона и Ван Дейка, чтобы бороться за титул
15:24 · Англия. Премьер-лига
«Лион» хочет приобрести защитника «Вест Хэма» Диопа
14:54 · Англия. Премьер-лига
Форнальс: «Многие не могут адаптироваться в Англии, но мне повезло»
14:49 · Англия. Премьер-лига
Алькантара о напряжённом графике в апреле: «Нас ждут важнейшие матчи каждые три дня. И это удивительно»
14:32 · Англия. Премьер-лига
Пулишич в трёх словах о «Челси»: «Успешные, культовые и, я бы сказал, чемпионы»
14:00 · Англия. Премьер-лига
Дрогба: «По началу я хотел уйти из «Челси» и вернуться в «Марсель»
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Лион» работает над контрактом для Тете
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется защитником «Лейпцига»
13:43 · Англия. Премьер-лига
Леманн и Симэн назвали Нойера лучшим вратарём мира
Все новости
Рекомендуем