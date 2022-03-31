Ндиди пропустит остаток сезона из-за травмы колена

Опорный полузащитник «Лестера» Уилфрид Ндиди не сможет помочь своей команде в оставшейся части сезона из-за травмы колена. Нигерийский футболист получил повреждение в матче квалификации к чемпионату мира против сборной Ганы.

В ходе той встречи полузащитник получил травму колена, которая выбила его из колеи на неопределённый срок. В ходе обследования сегодня днём стало известно, что Ндиди будет вынужден пропустить остаток сезона.

Напомним, что в нынешней кампании Ндиди провёл за «Лестер» 19 матчей в чемпионате Англии, где не отметился ни одним результативным действием. В этом сезоне появлялись слухи о том, что мадридский «Реал» рассматривает нигерийца в качестве потенциальной замены Каземиро.