Год Мэддисона превратился в пыль: ВАР позволил «МЮ» без Роналду отскочить в матче с «Лестером»

Центральным противостоянием 31–го тура АПЛ стал матч «МЮ» против «Лестера».

«Манчестер Юнайтед» при Ральфе Рангнике подвергается множественной критике за не такую игру и не соответствующие статусу топ-клуба результаты. Усилий главных звёзд – Криштиану Роналду и Бруну Фернандеша – оказывается недостаточно для того, чтобы тянуть команду за уши в Лигу чемпионов. Попадание «красных дьяволов» в первую четвёрку и, соответственно находится под большим вопросом. «Лестер» идёт в таблице ещё ниже и является сейчас середняком, но с него-то нет такого спроса, как с «МЮ».

Начало матча вряд ли понравилось манкунианцам. Они, конечно, могли найти позитив в том, что не пропустили, но по-хозяйски на «Олд Траффорд» чувствовал себя «Лестер». На второй минуте Мэддисон навесил слева на ближний край вратарской, и Барнс головой подкинул мяч над створом. Ещё Барнс практиковал дальние удары, тоже безуспешно. К середине тайма хозяевам удалось локально перехватить инициативу, но это вылилось лишь в один опасный момент, когда Шмейхель ногой отвёл голевую угрозу Фернандеша.

Дальше владение вернулось к «Лестеру». На 31-й минуте Ихеаначо промахнулся мимо ворот из центральной зоны с линии штрафной – левее створа. Ещё через пять минут Мэддисон навесил, а Барнс попытался переправить мяч в левый угол, но получилось чуть леве. В конце тайма «Юнайтед» провёл ряд атак, которые при определённых условиях могли бы стать острыми, но таковыми не стали. Стоит отметить, что и та, и та команда не имела в своём распоряжении своего главного бомбардира – речь о Роналду, у которого объявились симптомы гриппа, и о Варди, у которого травма колена.

Тайм второй оказался повеселее. На 63-й минуте гости подали угловой, после которого хозяева пошли в контратаку, но «лисы» за счёт отбора в центре поля устроили ответный контрвыпад. Мэддисон выполнил кросс с левого фланга, а Ихеаначо вторым этажом поразил левый угол (0:1). Кажется, визитёры сделали передышку, и их мгновенно настигла расплата. Шмейхель после перепасовки с защитником выбил мяч к центру поля, где им овладели манкунианцы. Дело дошло до удара Фернандеша, который Шмейхель отразил, но вот с добиванием Фреда он ничего поделать не смог (1:1).

Должен был «Лестер» добивать своего соперника, ибо имел убойные шансы. Однако де Хеа переиграл выскочившего ему навстречу Ихеаначо и совсем скоро вытащил удар Фофана. Через несколько минут Ихеаначо в сутолоке протолкнул мяч вперёд для Мэддисона, забившего в правый нижний угол. Только вот ВАР-арбитры посоветовали главному судье посмотреть повтор, и он сделал это, в результате чего отменил взятие ворот из-за фола Ихеаначо на Варане.

Получив психологическое преимущество, к победе на финише матча стремился «МЮ», штурмовавший чужие ворота, и попади нормально по мячу Санчо после навеса с правого фланга, хозяева вполне могли взять три очка. Но если смотреть в целом, ближе к победе были «лисы». Не спаси пару раз манкунианцев де Хеа, не сфоли перед голом Мэддисона Ихеаначо, итоговый счёт вполне мог быть в пользу гостей. Что ещё интересно, Эланга пытался в компенсированное время заработать пенальти, но из офсайда. Не сумели манкунианцы исправиться победой за крупное поражение в прошлом туре в дерби от «Сити».

Кирилл Иванцов