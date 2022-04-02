Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Год Мэддисона превратился в пыль: ВАР позволил «МЮ» без Роналду отскочить в матче с «Лестером»

02 Апреля 2022 • 21:28 Комментировать (5)
Манчестер Юнайтед
1:1
Лестер
окончен

Центральным противостоянием 31–го тура АПЛ стал матч «МЮ» против «Лестера».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 1:1Лестер
  63'Ихеаначо Келечи (0:1)
(1:1) Фред Сантос66'   
Де Хеа ДавидДалот ДиогуМагуайр ГарриВаран РафаэльШоу Люк   5'  46' (Теллес Алекс (  46') Мактоминай Скотт   49'  55' (Рэшфорд Маркус (  55') Фред СантосЭланга ЭнтониПогба Поль  75' (Матич Неманья (  75') Санчо ДжедонФернандеш Бруну
Запасные: Мата ХуанЛинделоф ВикторУан-Биссака АаронЛингард ДжессиДжонс ФилХендерсон Дин
Шмейхель КасперДжастин ДжеймсФофана Уэсли   16'Эванс Джонни  64' (Амарти Даниэль (  64') Кастань ТимотиТилеманс Юри   30'Менди НампалисМэддисон ДжеймсДьюсбери-Холл КирнанБарнс ХарвиИхеаначо Келечи
Запасные: Олбрайтон МаркЛукман АдемолаПерес АйосеРикарду Перейра IIДака ПэтсонЯкупович ЭлдинЧодури ХамзаСёюнджю Чаглар
02 апреля. Стадион "Олд Траффорд".

«Манчестер Юнайтед» при Ральфе Рангнике подвергается множественной критике за не такую игру и не соответствующие статусу топ-клуба результаты. Усилий главных звёзд – Криштиану Роналду и Бруну Фернандеша – оказывается недостаточно для того, чтобы тянуть команду за уши в Лигу чемпионов. Попадание «красных дьяволов» в первую четвёрку и, соответственно находится под большим вопросом. «Лестер» идёт в таблице ещё ниже и является сейчас середняком, но с него-то нет такого спроса, как с «МЮ».

Начало матча вряд ли понравилось манкунианцам. Они, конечно, могли найти позитив в том, что не пропустили, но по-хозяйски на «Олд Траффорд» чувствовал себя «Лестер». На второй минуте Мэддисон навесил слева на ближний край вратарской, и Барнс головой подкинул мяч над створом. Ещё Барнс практиковал дальние удары, тоже безуспешно. К середине тайма хозяевам удалось локально перехватить инициативу, но это вылилось лишь в один опасный момент, когда Шмейхель ногой отвёл голевую угрозу Фернандеша.

Дальше владение вернулось к «Лестеру». На 31-й минуте Ихеаначо промахнулся мимо ворот из центральной зоны с линии штрафной – левее створа. Ещё через пять минут Мэддисон навесил, а Барнс попытался переправить мяч в левый угол, но получилось чуть леве. В конце тайма «Юнайтед» провёл ряд атак, которые при определённых условиях могли бы стать острыми, но таковыми не стали. Стоит отметить, что и та, и та команда не имела в своём распоряжении своего главного бомбардира – речь о Роналду, у которого объявились симптомы гриппа, и о Варди, у которого травма колена.

Тайм второй оказался повеселее. На 63-й минуте гости подали угловой, после которого хозяева пошли в контратаку, но «лисы» за счёт отбора в центре поля устроили ответный контрвыпад. Мэддисон выполнил кросс с левого фланга, а Ихеаначо вторым этажом поразил левый угол (0:1). Кажется, визитёры сделали передышку, и их мгновенно настигла расплата. Шмейхель после перепасовки с защитником выбил мяч к центру поля, где им овладели манкунианцы. Дело дошло до удара Фернандеша, который Шмейхель отразил, но вот с добиванием Фреда он ничего поделать не смог (1:1).

Должен был «Лестер» добивать своего соперника, ибо имел убойные шансы. Однако де Хеа переиграл выскочившего ему навстречу Ихеаначо и совсем скоро вытащил удар Фофана. Через несколько минут Ихеаначо в сутолоке протолкнул мяч вперёд для Мэддисона, забившего в правый нижний угол. Только вот ВАР-арбитры посоветовали главному судье посмотреть повтор, и он сделал это, в результате чего отменил взятие ворот из-за фола Ихеаначо на Варане.

Получив психологическое преимущество, к победе на финише матча стремился «МЮ», штурмовавший чужие ворота, и попади нормально по мячу Санчо после навеса с правого фланга, хозяева вполне могли взять три очка. Но если смотреть в целом, ближе к победе были «лисы». Не спаси пару раз манкунианцев де Хеа, не сфоли перед голом Мэддисона Ихеаначо, итоговый счёт вполне мог быть в пользу гостей. Что ещё интересно, Эланга пытался в компенсированное время заработать пенальти, но из офсайда. Не сумели манкунианцы исправиться победой за крупное поражение в прошлом туре в дерби от «Сити».

Кирилл Иванцов

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Юнайтед Апл Чемпионат Англии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ливерпуль 2:0 Уотфорд 1.14 8.00 20.00
окончен Челси 1:4 Брентфорд 1.35 4.90 10.00
окончен Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла 3.05 3.05 2.55
окончен Брайтон 0:0 Норвич 1.47 4.15 8.00
окончен Лидс 1:1 Саутгемптон
окончен Бёрнли 0:2 Манчестер Сити 14.00 6.20 1.23
окончен Манчестер Юнайтед 1:1 Лестер 1.50 4.50 6.20
03.04  16:00 Вест Хэм ... Эвертон 1.80 3.85 4.40
03.04  18:30 Тоттенхэм ... Ньюкасл 1.56 4.40 5.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Апреля
22:12 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган установил рекорд для немецких игроков в АПЛ
21:13 · Англия. Премьер-лига
Ровно 27 лет тому назад Бекхэм дебютировал в составе «Манчестер Юнайтед»
20:51 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Предстоят очень важные недели»
20:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» проиграл крупно в домашнем матче лондонского дерби во всего лишь второй раз в своей истории
20:22 · Англия. Премьер-лига
Лапорт установил новый рекорд английский Премьер-лиги
19:50 · Англия. Премьер-лига
Тухель о разгромном поражении «Брентфорду»: «Мы усложнили себе жизнь, когда перестали защищаться»
19:14 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» обыграл «Челси» впервые с 1939 года
19:12 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» не смог победить «Норвич», «Лидс» поделил очки с «Саутгемптоном»
19:07 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» победил «Астон Виллу» благодаря автоголу Янга
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
18:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» победил «Бёрнли» и сохранил за собой первое место в турнирной таблице АПЛ
18:23 · Англия. Премьер-лига
Эриксен забил первый гол после возвращения в АПЛ
18:00 · Англия. Премьер-лига
Уокер: «Ливерпуль» был исключителен всё это время»
17:50 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд о Жоте: «Он лучший бомбардир АПЛ по голам головой»
17:41 · Англия. Премьер-лига
Клопп обошел Моуринью и Фергюсона по количеству побед в АПЛ
Все новости
Рекомендуем