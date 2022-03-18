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У «МЮ» отличные шансы подписать Рюдигера в случае прихода Тухеля на тренерский пост

18 Марта 2022 • 23:39 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
02.04 19:30

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может отправиться в «Манчестер Юнайтед» вслед за тренером.

Как известно, «Юнайтед» проявляет интерес к подписанию немецкого защитника «Челси», который будет доступен летом в качестве свободного агента. На игрока также претендуют «Бавария», «Тоттенхэм» и «Пари Сен-Жермен», однако «МЮ» может резко повысить шансы на приход Рюдигера, если главным тренером команды станет Томас Тухель. Об этом сообщает Football Insider.

Утверждается, что у Рюдигера и Тухеля сложились отличные взаимоотношения за время совместной работы в «Челси», а зарплата 29-летнего защитника (около 350 тыс евро в неделю) не станет помехой для «Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Томас Тухель Антонио Рюдигер
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛЕСТЕР
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