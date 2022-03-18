У «МЮ» отличные шансы подписать Рюдигера в случае прихода Тухеля на тренерский пост

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может отправиться в «Манчестер Юнайтед» вслед за тренером.

Как известно, «Юнайтед» проявляет интерес к подписанию немецкого защитника «Челси», который будет доступен летом в качестве свободного агента. На игрока также претендуют «Бавария», «Тоттенхэм» и «Пари Сен-Жермен», однако «МЮ» может резко повысить шансы на приход Рюдигера, если главным тренером команды станет Томас Тухель. Об этом сообщает Football Insider.

Утверждается, что у Рюдигера и Тухеля сложились отличные взаимоотношения за время совместной работы в «Челси», а зарплата 29-летнего защитника (около 350 тыс евро в неделю) не станет помехой для «Юнайтед».