Рангник о Рэшфорде: «Мы все знаем, что он может играть лучше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказал свое мнение о текущей форме полузащитника клуба Маркуса Рэшфорда.

«Мы все знаем, что Маркус может играть лучше, но опять же, в конце концов, шаги к улучшению он должен делать сам», - сказал Рангник.

В минувшем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть на свое поле «Лестер» (1:1), а Рэшфорд начал встречу на скамейке запасных. Рангник признался, что не хотел ставить Рэшфорда с первых минут, потому что тот не был уверен в себе.

В этом сезоне Рэшфорд провел в АПЛ 20 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что игрок рассматривает варианты сменить клуб летом.