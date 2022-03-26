Марсьяль вернётся в «МЮ» летом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, выступающий на правах аренды за «Севилью», летом вернётся в свой клуб.

В арендный договор не включена опция выкупа, а «Севилья», кроме того, пока даже не начала переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении аренды ещё на один сезон. Об этом сообщает трансферный инсайдер Фабрицио Романо. Окончательное решение будет принято в мае.

Антони Марсьяль провёл за «Севилью» 8 матчей, в которых отметился 1 голом. Ранее в прессе появилась информация об интересе к 26-летнему французу со стороны туринского «Ювентуса».