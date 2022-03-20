«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании турецкого защитника

Центральный защитник Мерих Демирал стал трансферной целью английского «Манчестер Юнайтед».

24-летний турок принадлежит «Ювентусу», выступая на правах аренды за «Аталанту». У клуба из Бергамо есть право выкупа Демирала за 25 млн евро.

Как информирует Tuttomercatoweb со ссылкой на турецкое издание Fanatik, вмешаться в дело намерен «Манчестер Юнайтед», считающий Демирала целью номер один на позицию центрального защитника. Проблемой для «красных дьяволов» может стать намерение «Аталанты» воспользоваться опцией выкупа, о котором сообщалось ранее.

Мерих Демирал сыграл 31 матч за «Аталанту» в нынешнем сезоне, став автором 2 забитых мячей.