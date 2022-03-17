«МЮ» составит конкуренцию «Баварии» и «Реалу» в борьбе за полузащитника «Аякса»

«Манчестер Юнайтед» присоединяется к гонке за полузащитника амстердамского «Аякса» Райана Гравенберха.

Как сообщалось ранее, 19-летний футболист сборной Нидерландов находится в списке интересов «Баварии» и мадридского «Реала», но мюнхенский клуб наиболее близок к трансферу. По данным The Athletic, новым претендентом на Гравенберха стал английский «Манчестер Юнайтед», планирующий усиление полузащиты в летнее трансферное окно.

Сам Гравенберх по-прежнему склоняется к переходу в «Баварию». Кроме того, агент голландца – Мино Райола, находящийся не в лучших отношениях с руководством «Юнайтед».