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Тен Хаг, которым интересуется «Манчестер Юнайтед», намекнуло на уход из «Аякса»

01 Апреля 2022 • 19:47 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Лестер
1.50 4.40 6.10
Через 23 ч. 9 мин.

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг высказался на тему возможного ухода из команды.

«Всегда ведутся переговоры с представителями других клубов, это нормально. «Манчестер Юнайтед» — отличный клуб с отличными болельщиками.

Если в какой-то момент я решу сделать следующий шаг, я надеюсь, что люди здесь меня поймут», — сказал Тен Хаг в интервью Sport1.

На данный момент главным тренером «МЮ» является Ральф Рангник, но после завершения текущего сезона-2021/22 немец уйдет в структуру клуба.

Во второй половине марта «Манчестер Юнайтед» начал активно искать наставника для своей команды. Ранее боссы «красных дьяволов» проявляли интерес к тен Хагу, Хулену Лопетеги («Севилья»), Луису Энрике (сборная Испании) и Маурисио Почеттино («ПСЖ»).

По данным британских СМИ, именно тен Хаг имеет наибольшие шансы возглавить манкунианцев.

После 29 туров «Манчестер Юнайтед» набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Апл Маурисио Почеттино Луис Энрике Хулен Лопетеги
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