Тен Хаг, которым интересуется «Манчестер Юнайтед», намекнуло на уход из «Аякса»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг высказался на тему возможного ухода из команды.

«Всегда ведутся переговоры с представителями других клубов, это нормально. «Манчестер Юнайтед» — отличный клуб с отличными болельщиками.

Если в какой-то момент я решу сделать следующий шаг, я надеюсь, что люди здесь меня поймут», — сказал Тен Хаг в интервью Sport1.

На данный момент главным тренером «МЮ» является Ральф Рангник, но после завершения текущего сезона-2021/22 немец уйдет в структуру клуба.

Во второй половине марта «Манчестер Юнайтед» начал активно искать наставника для своей команды. Ранее боссы «красных дьяволов» проявляли интерес к тен Хагу, Хулену Лопетеги («Севилья»), Луису Энрике (сборная Испании) и Маурисио Почеттино («ПСЖ»).

По данным британских СМИ, именно тен Хаг имеет наибольшие шансы возглавить манкунианцев.

После 29 туров «Манчестер Юнайтед» набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.