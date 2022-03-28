Руни: «Мне предлагали работу в «Эвертоне», но я хочу возглавить «МЮ»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни признался, что зимой в его услугах был заинтересован «Эвертон». При этом англичанин отметил, что однажды хотел бы вернуться на «Олд Траффорд» в качестве тренера.

«Зимой мне предлагали работу в «Эвертоне», но я хочу возглавить «Манчестер Юнайтед». Я знаю, что пока не готов к этому, но я делаю всё возможное для того, чтобы однажды этот день настал», – заявил Руни в интервью The Sun.

Напомним, что сам Руни является воспитанником академии «Эвертона». В юном возрасте футболист покинул «Гудисон» и отправился в «Манчестер Юнайтед», где впоследствии стал лучшим бомбардиром в истории клуба.