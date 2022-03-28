Эланга рассказал о том, как на него повлиял Роналду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони Эланга рассказал о совместной игре с Криштиану Роналду, который вернулся на «Олд Траффорд» летом 2021 года. По словам Эланги, с тех пор португалец заметно на него повлиял.

«Приятно иметь такого человека в команде как на поле, так и за его пределами. Если у нас есть какая-то проблема, то мы всегда можем это с ним обсудить», – цитирует футболиста английское издание The Sun.

Напомним, что в этом сезоне Эланга дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Кроме двух голов в чемпионате, футболист также успел отметиться одним забитым мячом в Лиге чемпионов, который пришелся на первый матч ⅛ финала против мадридского «Атлетико».