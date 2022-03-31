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«МЮ» рассматривает вариант с покупкой Абрахама

31 Марта 2022 • 19:49 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Лестер
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02.04 19:30
«Манчестер Юнайтед» раздумывает над тем, чтобы следующим летом пригласить в команду бывшего нападающего «Челси» Тэмми Абрахама, который с 2021 года выступает за «Рому». Отмечается, что лондонский клуб может получить от продажи футболиста определённую сумму денег, которая была оговорена в соглашении с «Ромой».
 
Согласно The Sun, в следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» может лишиться двух нападающих – Криштиану Роналду и Эдинсона Кавани, поэтому «манкунианцы» уже сейчас присматриваются к футболистам, которые могли бы заменить уходящих ветеранов. Одним из вариантов как раз является Абрахам.
 
Напомним, что недавно появилась новость, согласно которой наставник «Ромы» Жозе Моуринью добавил Абрахама в список неприкасаемых, так как не намерен расставаться с футболистом в летнее межсезонье.
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Манчестер Юнайтед Тэмми Абрахам
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