«МЮ» рассматривает вариант с покупкой Абрахама

«Манчестер Юнайтед» раздумывает над тем, чтобы следующим летом пригласить в команду бывшего нападающего «Челси» Тэмми Абрахама, который с 2021 года выступает за «Рому». Отмечается, что лондонский клуб может получить от продажи футболиста определённую сумму денег, которая была оговорена в соглашении с «Ромой».

Согласно The Sun, в следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» может лишиться двух нападающих – Криштиану Роналду и Эдинсона Кавани, поэтому «манкунианцы» уже сейчас присматриваются к футболистам, которые могли бы заменить уходящих ветеранов. Одним из вариантов как раз является Абрахам.

Напомним, что недавно появилась новость, согласно которой наставник «Ромы» Жозе Моуринью добавил Абрахама в список неприкасаемых, так как не намерен расставаться с футболистом в летнее межсезонье.